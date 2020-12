Covid: il Regno Unito approva l’uso del vaccino Pfizer-BioNTech

Il Regno Unito ha autorizzato l’uso del vaccino anti-Covid sviluppato dalla società biofarmaceutica tedesca BioNTech e dal suo partner statunitense Pfizer, che sarà disponibile già la prossima settimana: lo ha annunciato oggi il Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale del governo britannico.

“Il governo ha accettato oggi la raccomandazione dall’Autorità britannica MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) di approvare l’uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech. Il vaccino sarà disponibile in tutto il Regno Unito dalla prossima settimana“, ha precisato il Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale.

Il comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione rilascerà presto il suo parere finale sui gruppi prioritari che dovranno ricevere il vaccino.