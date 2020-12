Covid, Zaia: “Partiremo con il vaccino tra il 10 e il 15 gennaio”

“Stiamo dando gli ultimi ritocchi alla lista delle richieste che avevamo inviato al Governo gia’ nelle settimane scorse: il dato positivo e’ che, se tutto verra’ confermato, secondo il Governo fra il 10 e il 15 gennaio, si potra’ gia’ partire con le vaccinazioni“. E’ quanto dichiarato all’Ansa il Presidente del Veneto Luca Zaia, in merito all’esito della riunione sui vaccini con Governo. “Dunque sarà inviata ulteriore documentazione in modo tale che lavorando tutti i giorni fino a venerdì gli organi preposti possano redigere in modo completo i singoli dossier regionali – aggiunge -. Si conferma che i primi ad essere vaccinati saranno gli ospiti delle rsa e tutti i dipendenti della sanita’ veneta, oltre agli operatori delle stesse rsa e il mondo della disabilita’“. Zaia sottolinea di aver chiesto inoltre “che si dia alle Regioni la facoltà, già in questa prima fase, di poter sottoporre a vaccinazione anche altre fasce di popolazione come per esempio gli over 70″.