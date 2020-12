Un grosso masso si e’ staccato da Monte Grifone ed e’ finito sulla strada a Gibilrossa, nel Palermitano. Il pezzo di roccia e’ finito sulla carreggiata e fortunatamente non passavano auto in quel momento. Stanno intervenendo gli uomini della forestale e i vigili del fuoco. Saranno eseguiti anche dei sopraluoghi nella zona del monte per vedere se ci sono altri massi che rischiano di precipitare giu’.