L’esatto momento del crollo del radiotelescopio di Arecibo, il più famoso al mondo [FOTO e VIDEO]

Poche settimane fa, i funzionari locali ne avevano annunciato la demolizione per ragioni di sicurezza, a seguito di danni al sistema di supporto. Ma non c’è stato tempo. Il 2 dicembre, il grande radiotelescopio di Arecibo, sull’isola di Porto Rico, è crollato (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il telescopio aveva già subito gravi danni ad agosto, quando un cavo di acciaio si era staccato, e poi nuovamente all’inizio di novembre, con la rottura di un altro cavo di sostegno. Ma pochi giorni fa, la piattaforma dello strumento da 900 tonnellate è collassata, segnando la fine di un’era per le osservazioni dell’universo dalla Terra. Nel video in fondo all’articolo, l’esatto momento in cui il famoso radiotelescopio è crollato su se stesso.

Scienziati di tutto il mondo hanno utilizzato la parabola insieme alla piattaforma sospesa sopra di essa per tracciare gli asteroidi su un percorso verso la Terra, condurre ricerche che hanno portato a un premio Nobel e determinare se un pianeta è potenzialmente abitabile.

Inaugurato nel 1963 come il più grande telescopio del mondo, è stato utilizzato in diverse iniziative, tra cui il programma SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Nel 1964, Arecibo ha svolto un ruolo cruciale nella ricerca per ricalcolare il tempo di rotazione di Mercurio, abbassando di 29 giorni la precedente erronea misura, e successivamente per la scoperta delle stelle di neutroni. Nel 1989 ha reso possibile possibile ottenere la prima immagine radar di un asteroide (quella di 4769 Castalia) e di intuire l’esistenza di pianeti esterni al nostro sistema solare. Nel 1974 la sua antenna è stata utilizzata per inviare il famoso “messaggio di Arecibo”, verso l’Ammasso globulare di Ercole, un sistema composto da circa mezzo milione di stelle a circa 25mila anni luce da noi. Il messaggio radio, ideato da Frank Drake (padre della ricerca di vita extra-terreste e del del progetto SETI) con rappresentazioni del Sistema Solare, della molecola di DNA, di un essere umano e dello stesso radiotelescopio, è ancora in viaggio: nel caso venisse ricevuto da qualcuno, potremmo ricevere una risposta tra 50mila anni.