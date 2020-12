Da Berlusconi a Renzi, Di Maio, Zingaretti e Bersani: tutti i leader politici pronti a vaccinarsi in diretta TV

Tutti i principali leader politici sono pronti a vaccinarsi in diretta TV, per dare il buon esempio sulla vaccinazione contro il Coronavirus agli italiani. In molti, infatti, hanno già risposto all’appello lanciato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa che con un tweet si è rivolto ai segretari e leader di partito, taggandoli uno ad uno. “Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista. Chi ci sta?” ha scritto Cerasa.

Il primo a rispondere è stato Antonio Tajani, vice Presidente di Forza Italia. “Pronto a vaccinarmi contro il Covid 19. Anche in pubblico. Avendo viaggiato molto, da giornalista e da rappresentante delle istituzioni, mi sono vaccinato conto tutte le malattie. Vaccinato anche da militare“. Anche il leader azzurro, Silvio Berlusconi, nonostante abbia già contratto il Coronavirus e quindi ha gli anticorpi che gli garantiscono l’immunità, ha inviato un SMS al Foglio per rispondere all’appello del noto quotidiano: “Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno“.

Tra gli altri leader, hanno risposto Nicola Zingaretti, “Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino” e Matteo Renzi, che ha ripostato Zingaretti scrivendo “Anche io“. Aderisce anche Pierluigi Bersani che a Cerasa risponde: “Disponibile in diretta e in differita. Se necessario anche in replica. Ci sono“.

Poco fa è arrivata l’adesione anche di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 Stelle: “La trovo un’ottima idea. Presente“.