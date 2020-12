Il deputato Renzo Tondo alla Camera: “A Natale andrò da mio figlio in un altro comune” [VIDEO]

“Oggi voglio fare un atto di autodenuncia, voglio capire se c’e’ davvero la volonta’ di riformare alcune decisioni strane che avete preso per Natale e per Capodanno. Io il giorno di Natale desidero andare a pranzo da mio figlio, che abita a quattro chilometri di distanza da casa mia, in un altro comune. Ci andro’ sperando che prima cambiate, altrimenti un atto di denuncia. Desidero passare Natale con mio figlio, abita in un comune diverso dal mio, a quattro chilometri“. E’ questa l’autodenuncia del deputato del gruppo Misto, Renzo Tondo, intervenuto in Aula dopo le comunicazioni del premier, Giuseppe Conte. “Consentite ai cittadini di muoversi e di avere pari dignita’, perche’ uno a Roma puo’ muoversi all’interno di 40 chilometri, in un paesino della periferia delle Terre Alte, all’interno di quattro chilometri non fa altro che passare dal prato al bosco“, ha concluso Tondo.