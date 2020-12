Morte Maradona, il figlio Diego jr non ha potuto salutare il padre per colpa del Covid: “mi ha quasi ucciso”

La morte di Maradona è ancora avvolta nel mistero. Il Pibe de Oro è deceduto lo scorso 25 novembre per un’insufficienza cardiaca per edema polmonare, ma le autorità stanno indagando. Il medico di Maradona, il dottor Luque e la psichiatra sono gli unici indagati al momento e rischiano da 1 a 5 anni di reclusione. Un lutto dolorosissimo per l’intero mondo del calcio e dello sport, ma soprattutto per la numerosa famiglia di Maradona. Non tutti hanno potuto salutare papà Diego prima della sepoltura: Diego jr, infatti, a causa dell’emergenza coronavirus non è potuto partire per l’Argentina. A frenare il figlio di Maradona è stato il Covid, che lo ha costretto a ricoverarsi in ospedale dopo la sua positività.

Perchè Diego jr non ha potuto dare l’ultimo saluto al padre Diego Armando Maradona?

“Non poter salutare mio padre è stata una difficoltà all’interno di un lutto che mi ha colpito fortemente. Io ho cercato per una vita di recuperare il rapporto difficile con mio padre, ce l’avevo fatta e poi è dovuto andare via. È stata una doppia sofferenza. Sapere della morte di un padre nel letto d’ospedale, da solo, è stato difficile. Appena sarò pronto, perché ancora porto gli strascichi dovuti al Covid, che mi ha quasi ucciso qualche settimana fa, andrò a dare un bacio a mio padre”, ha raccontato il primogenito di Maradona.