Scoperte tre zone risorgive nel lago di Doberdò

Importante scoperta nel lago di Doberdò: sono state scoperte tre zone risorgive grazie al livello delle acque, aumentato a causa delle incessanti piogge dell’ultimo periodo, in particolar modo quelle dell’ultima settimana. I quattro metri in più rispetto al solito hanno reso possibile la scoperta delle tre zone risorgive a nord ovest della distesa d’acqua. Il lago è studiato dal gruppo Acque carsiche isontine, al lavoro per evitare che le parti con meno acqua diventino palude in estate. La Regione Fvg e altre associazioni, insieme al Comune di Doberdò, sovvenzionano il monitoraggio.