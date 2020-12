Dpcm Natale sempre più concreto, Speranza: “Le limitazioni agli spostamenti si concentreranno dal 24 dicembre al 6 gennaio”

Tutta Italia è in attesa di quello che è stato ribattezzato il Dpcm di Natale. La nuova stretta arriverà nelle prossime ore. Sulle imminenti nuove misure che il Governo si appresta a varare per le festività di fine anno “stiamo chiudendo le misure definitive che dobbiamo al più presto comunicare al Paese, e che prevederanno limitazioni abbastanza significative tra il 24 dicembre e il 6 gennaio“. E’ quanto annunciato, per ora, dal ministro della Salute Roberto Speranza in chiusura del suo intervento in streaming al Consiglio nazionale della Fnomceo, la Federazione italiana degli Ordine dei medici e odontoiatri.

Nel corso della mattina sono trapelata diverse indiscrezioni dalle riunioni in corso a Palazzo Chigi, ma ora la dichiarazione del ministro della Salute mette un punto fermo e risponde ad una domanda che molti italiani si pongono: da quando partiranno le misure? Speranza ha indicato dunque il 24 dicembre come data di inizio e il 6 gennaio come termine. Nel corso del pomeriggio ci saranno sicuramente altre novità e in serata il premier Conte potrebbe finalmente illustrare i nuovi provvedimenti.