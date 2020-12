Dpcm, le Regioni rimarranno gialle per tutte le vacanze di Natale: “c’è qualcosa di oscuro dietro tutto questo”

Da quanto appreso dal Governo per le Regioni “non ci sara’ alcuna possibilita’ di uscire dalla fascia gialla di rischio Covid fino alla fine delle vacanze natalizie”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando del nuovo Dpcm che il Premier Conte si appresta ad annunciare stasera e che contiene anche le misure da applicare nel periodo natalizio (segui la diretta su MeteoWeb).

“La riapertura serale dei ristoranti non sara’ possibile. Si perde un’occasione per dare un po’ di respiro alle famiglie e di fiato all’economia. Non comprendo che possibilita’ in piu’ ho di infettarmi a pranzo o a cena, cosi’ come a messa alle 22 o alle 24?”. “C’e’ qualcosa di oscuro nel comportamento del virus e da parte del Governo“, dice Toti.