Due anni fa il forte terremoto di Santo Stefano: tanta paura e danni alle pendici dell’Etna nel Catanese [FOTO e VIDEO]

Un forte terremoto magnitudo Mw 4.9 ha colpito i Comuni alle pendici dell’Etna, nel Catanese, 2 anni fa, alle 03:19 del 26 dicembre 2018. L’epicentro è stato localizzato a 4 km nordest da Viagrande (Catania).

Trenta le persone bloccate sotto le macerie salvate dalle squadre dei pompieri, oltre 200 gli interventi per la messa in sicurezza e 1.500 le verifiche di stabilità effettuate.

La superficialità dell’evento ha causato la rottura della faglia di Fiandaca per circa 8 km, da Acicatena sino a Monte Ilice.

La scossa ha prodotto danni gravi nell’area dell’epicentro e la zona maggiormente colpita è stata quella tra Fleri e Pennisi, in corrispondenza della fagliazione superficiale e nelle aree adiacenti.

La faglia di Fiandaca, lunga 13 km, è nota tra gli studiosi, anche se l’evidenza geomorfologica della sua traccia non è molto chiara perché “nascosta” da antiche colate laviche etnee.