Due cicloni gemelli minacciano le isole Fiji e Tonga: la loro vicinanza potrebbe creare situazioni senza precedenti

Due cicloni gemelli si stanno intensificando nel Pacifico: è allerta nelle isole Fiji e Tonga dove nelle prossime ore sono previsti forti venti e alluvioni lampo.

Il Tonga Metservice ha avvertito che il ciclone tropicale Zazu è un sistema di 1ª categoria, con venti fino a 90 km all’ora e dovrebbe raggiungere domani la 2ª categoria.

I meteorologi delle Fiji hanno lanciato l’allerta per il ciclone tropicale Yasa che ha raggiunto la 3ª categoria al largo dell’isola principale di Viti Levu, e potrebbe trasformarsi in una super tempesta di 5ª categoria nella serata di giovedì.

In entrambi i Paesi le autorità hanno lanciato allerte relative a forti venti e alluvioni lampo: in particolare, l’Ufficio per la gestione dei disastri delle Fiji ha segnalato possibili evacuazioni nel corso della settimana.

Il servizio meteorologico neozelandese Weatherwatch ha affermato che sebbene sia improbabile che i cicloni gemelli si uniscano, la loro vicinanza potrebbe creare situazioni senza precedenti.

Le due tempeste sono le prime a formarsi nell’attuale stagione del Pacifico meridionale, che durerà fino a maggio del prossimo anno.