Due forti terremoti in Croazia a pochi minuti di distanza: avvertiti anche in Italia, aggiornamenti in tempo reale

Due nuove forti scosse di terremoto, magnitudo ML 5.0, si sono verificate in Croazia, alle 06:15:05 e alle 06:26:41, ad una profondità di 14 km e 10 km rispettivamente.

Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Sismica INGV-Roma e in Italia sono stati avvertiti dalla popolazione di Trieste, Udine, Grado, Conegliano, Gorizia, Monfalcone, Muggia, Tolmezzo, Pordenone, San Donà di Piave, Amaro, Tarcento, San Vito al Tagliamento e Codroipo (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

Una violenta scossa di magnitudo 6.4 ha colpito ieri alle 12:20 il Paese ex jugoslavo con epicentro nelle vicinanze di Petrinja, una cinquantina di km a sudest della capitale Zagabria. La cittadina di 20mila abitanti è stata semidistrutta, mentre danni notevoli si sono registrati anche a Sisak, Glina e nella stessa Zagabria, già colpita il 22 marzo scorso da un forte sisma magnitudo 5.5.

Il bilancio al momento è di 7 morti e decine di feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni: 5 vittime si sono avute nella piccola località di Majske Poljane, non lontana da Petrinja, e 2 sono appartenenti alla minoranza serba in Croazia.