Eccezionale tempesta di neve in Giappone: ci sono voluti 2 giorni per liberare 2mila veicoli bloccati

Sono stati necessari ben 2 giorni per risolvere il caos trasporti determinato da una intensa nevicata di neve che ha colpito il versante nordorientale del Giappone: oltre duemila i veicoli bloccati dalla coltre, intasata in particolare l’autostrada Kan-Etsu che collega la capitale Tokyo e la prefettura di Niigata.

Durante l’intera giornata di ieri sono stati impiegati numerosi spazzaneve con l’aiuto delle forze di Autodifesa.

L’intasamento era iniziato mercoledì, quando una intensa nevicata ha interessato la costa del Mar del Giappone, bloccando circa 2.200 vetture in diverse corsie, con almeno 350 auto intrappolate negli svincoli di uscita della tangenziale.

“Non siamo riusciti a prevedere l’enorme quantità di neve caduta mercoledì, e ce ne scusiamo“, ha affermato in conferenza stampa Toru Obata, il presidente della East Nippon Expressway, confermando che alcune persone si sono dovute rivolgere agli ospedali locali.

L’Agenzia meteorologica di Niigata ha avvisato di ulteriori rischi di blocchi del traffico stradale a causa di avverse condizioni meteo previste anche nei prossimi giorni.