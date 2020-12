Eclissi solare totale, spettacolo oggi 14 dicembre 2020: tante info e curiosità, come e dove vederla

Un evento astronomico pieno di fascino si verifica oggi, 14 Dicembre 2020: un’eclissi totale di Sole.

La fascia della totalità interessa l’Oceano Pacifico meridionale, Cile, Argentina e Oceano Atlantico meridionale, e l’Italia quindi non potrà ammirare direttamente il fenomeno, ma su MeteoWeb pubblicheremo dirette live, in streaming, tra cui quella della NASA e di Time and Date, con immagini dal Mondo e il commento di esperti.

Oggi dunque il disco nero del Sole attraverserà il Cile e l’Argentina, e la totalità avrà una durata massima di 2 minuti e 10 secondi, quando in Italia saranno le 17:14. La Luna coprirà completamente la nostra stella, proiettando un cono d’ombra sulla Terra e permettendo così di osservare la parte più esterna dell’atmosfera del Sole, la corona.

Una curiosità: in genere un’eclissi solare si verifica sempre circa 2 settimane prima o dopo un’eclissi lunare. A volte ci sono due eclissi consecutive, ma altre volte ce ne sono 3 durante la stessa stagione di eclissi.

Lo scorso 30 novembre si è verificata infatti un’eclissi lunare penombrale, l’eclissi della “Luna del Castoro”.

Cos’è un’eclissi solare?

La Luna orbita a circa (in media) 385.000 km dalla Terra, ad una distanza tale da sembrare delle stesse dimensioni del Sole (come noto di dimensioni reali di gran lunga maggiori).

Un’eclissi solare è un fenomeno che consiste nell’oscuramento del disco solare da parte della Luna durante il novilunio. Sole, Luna e Terra devono essere quindi allineati, e ciò accade quando la Luna, la cui orbita è inclinata di cinque gradi rispetto all’eclittica, interseca quest’ultima in un punto detto nodo: quando il nodo si trova tra la Terra e il Sole, l’ombra della Luna viene proiettata in alcuni punti della superficie terrestre e si osserva un’eclissi solare. Se invece il nodo si trova dalla parte opposta, si ha un’eclissi lunare.