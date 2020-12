“Emma libera tutti”, da oggi disponibile il libro di Alessandro Catellan ispirato ai racconti della figlia Nina: il ricavato sarà interamente dato in beneficenza

“IL GRAN GIORNO È ARRIVATO! Da oggi trovate Emma libera tutti in tutte le librerie. Regalate questa favola di Natale ai vostri figli nipoti e amici e aiuterete i bambini ospiti di @associazionecaf ai quali andrà il mio intero ricavato da questo libro! Buon natale a tutti e buona lettura!!!“, con queste parole Alessandro Cattelan annuncia l’uscita nelle librerie del suo libro “Emma libera tutti“. Si tratta di una storia centrata sulla solidarietà e sullo spirito del Natale, ispirata ai raconti di sua figlia Nina.



Il libro, pubblicato da Gallucci editore, racconta della piccola Emma, che la mattina di Natale scopre che sotto l’albero non c’è neppure un regalo per lei. Un episodio stranissimo che spinge la piccola Emma ad andare a cercare Babbo Natale: così scopre che qualcuno lo ha rapito, insieme a tutte le feste dei bambini, come la zucca di Halloween, lo spirito del compleanno e la fatina dei tendi. Emma con l’aiuto delle renne e dei suoi più cari amici riesce a liberare Babbo Natale a salvare il Natale.



“Il punto di partenza è che a mia figlia Nina piace leggere e quindi con grande naturalezza da qualche anno ha iniziato a inventarsi storielle che hanno come protagonista sempre la stessa bambina: Emma. Tra tutte le avventure che Nina le ha fatto vivere, per lo più strampalate e piene di quella meravigliosa ingenuità e creatività tipiche dei bambini della sua età, un giorno una in particolare mi ha colpito per quanto fosse centrata. Ho proposto a Nina di pubblicarla e l’abbiamo messa in ordine insieme, e oggi che la vedo stampata sono stupito di cosa la mente dei bambini sappia creare. Emma è alle prese con una missione per conto di tutti i bambini del mondo…deve salvare le feste!“, ha dichiarato Alessandro Cattelan, conduttore di X Factor.

Un libro perfetto come regalo di Natale per i più piccini ma anche per i grandi: il ricavato sarà interamente devoluto ad Associazione Caf-Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in Crisi.