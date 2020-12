Esodo da Nord a Sud le vacanze natalizie: coda di 9 km sull’A1, arrivi in aumento in Calabria

L’esodo da Nord a Sud per le vacanze natalizie continua e si intensifica: questa mattina prima delle 10 si è creata una coda di 9 km per traffico intenso all’ingresso dell’autostrada del Sole a Melegnano.

Meno caos in stazione Centrale a Milano, dove arrivano passeggeri con grandi valige per trascorrere il Natale a casa: molti gli studenti universitari, poche le famiglie.

In Calabria le forze dell’ordine hanno registrato un aumento notevole di passeggeri in arrivo, ed hanno intensificato i controlli: questa la situazione negli scali ferroviari e negli aeroporti. Tutto prenotato sia sui voli che sui treni fino a lunedì.

Negli ultimi giorni le Prefetture hanno riunito i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, predisponendo verifiche più intense anche sui motivi dei rientri e la misurazione della temperatura per quanti arrivano in Calabria.

Al momento non si registrano disagi e particolari problemi.