Esplosione in una fabbrica di zinco a Voltri: bombola di Gpl a fuoco, le fiamme hanno raggiunto un bosco [FOTO]

Incendio a Voltri, in un’azienda produttrice di leghe in zinco: “cinque squadre dei #vigilidelfuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento, sul posto anche automezzi per l’antincendio aeroportuale. Intervento in corso“, ha dichiarato i Vigili del Fuoco su Twitter. Le fiamme divampate dentro la Zinkal, sulle alture di Voltri, hanno interessato anche un’area boschiva alle spalle del fabbricato. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco anche con l’autobotte più grande. A fuoco sarebbero andati due mezzi all’interno della struttura e una bombola di Gpl, che avrebbe causato l’esplosione. I vigili del fuoco hanno allertato anche l’Arpal, l’agenzia regionale per la protezione ambientale ligure, per capire se le fiamme abbiano interessato anche lo zinco causando danni ambientali.