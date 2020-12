Etna ancora in eruzione: in serata riprende l’attività con fontane di lava. Le webcam in diretta

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta:

In serata, sta riprendendo l’attività, che al momento è lieve. Si registrano nuovamente delle fontane di lava.

Continua l’attività dell’ Etna, in fermento dal 13 dicembre, quando ha dato origine ad una forte eruzione nella notte. All’alba di oggi, “il Cratere di Sud-Est dell’Etna ha prodotto il terzo episodio parossistico di questi ultimi 10 giorni “, con “ tre colate di lava (verso sud-ovest, verso nord-est e verso sud-est)” ed “esplosioni al contatto fra i fronti lavici e la neve sul terreno”, spiega l’INGV.

