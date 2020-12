Etna, forte eruzione nella notte: le immagini in diretta dalle webcam

E’ iniziata nella notte una forte eruzione dell’Etna: intorno alle 23:30 della notte, infatti, è in corso una forte attività stromboliana dal cratere di sud/est accompagnata da una grande colata di lava sul versante occidentale del cono. Forti boati si odono in tutta l’area etnea, fino a fornazzo. Il tremore vulcanico è in forte aumento, mentre una grande nube di fumo e cenere si è innalzata verso Catania, spinta dal vento di maestrale in direzione sud/est, proprio verso il capoluogo etneo.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: