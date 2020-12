Etna irrequieto: attività stromboliana ed emissione di cenere, la neve candida si sporca di nero [FOTO]

“Un po’ meno intensa e luminosa che nella notte precedente, ma sempre bella, l’attività al Cratere di Sud-Est dell’Etna nelle prime ore dell’1 dicembre 2020: la vista da casa nostra al rientro dopo un turno di sera nella Sala Operativa dell’INGV-Osservatorio Etneo“: a pubblicare oggi le foto mozzafiato del vulcano siciliano è il vulcanologo INGV Boris Behncke.

“All’attività stromboliana – ha spiegato l’esperto – si associano emissioni di cenere, e si osserva un aumento dell’attività anche alla bocca più orientale del Sud-Est, una volta da me chiamato “puttusiddu”. Purtroppo non sono riuscito a beccare granché dell’attività a quest’ultima bocca, solo all’alba (quando stavo dormendo), le esplosioni sono diventate più frequenti è più visibili.

Il risultato delle emissioni di cenere, che continuano anche in maniera intermittente nel mattino di oggi (1 dicembre), è che la neve sul versante sud-orientale dell’Etna è sporca e il Sud-Est è tutto nero“.