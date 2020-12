Etna: soccorsi 2 ciclisti a quota 1.880 metri, sorpresi dalla neve

Due giovani ciclisti sono stati recuperati sull’Etna dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi (Catania), a quota 1.880 metri, nei pressi del rifugio “La Galvarina”, ad Adrano.

I due giovani, di 18 e 19 anni, originari di Bronte, erano in seria difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo: erano partiti dalla loro città per un giro in mountain-bike attraverso un percorso che passa da Maletto e che si inerpica fino al rifugio “Monte La Nave”.

I giovani sono stati sorpresi da una nevicata e, dopo un problema fisico per uno dei due, hanno deciso di chiamare i soccorsi.