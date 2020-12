Etna, spettacolo all’alba: 2 bocche attive sul Cratere di Sud-Est ed esplosioni dalla Bocca Nuova [FOTO]

“Anche se l’attività era un po’ meno intensa rispetto all’altro ieri, stamattina all’alba (4 dicembre 2020) l’Etna si presentava come spetta al vulcano più bello sulla Terra. Oltre alle due bocche attive sul Cratere di Sud-Est, si vedevano anche sporadiche esplosioni dalla Bocca Nuova (a sinistra nella prima foto)“: le spettacolari immagini del vulcano siciliano sono state pubblicate dal vulcanologo INGV-Osservatorio etneo Boris Behncke.

Oggi l’Etna è innevato per la prima volta durante questa stagione dai 1.400-1.500 metri, dopo le nevicate di ieri a queste quote.