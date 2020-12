Etna, spettacolo mozzafiato con la neve fino a 1.500 metri ma durerà poco: domani arriva lo scirocco [FOTO]

Spettacolo questa mattina in Sicilia: l’Etna è innevato per la prima volta durante questa stagione dai 1.400-1.500 metri, dopo le nevicate di ieri a queste quote.

Dopo i temporali che hanno colpito ieri l’isola, oggi è tornato a splendere il sole: la breve tregua durerà pochissimo perché domani, con l’arrivo dello scirocco, tornerà il maltempo che durerà tutto il weekend.

Attese piogge intense sul versante orientale e rialzo delle temperature, con pioggia anche in quota fino ai 2500 metri: si scioglierà quindi rapidamente molta neve caduta nelle scorse ore e i torrenti si ingrosseranno rapidamente, in particolare tra domani sera e domenica mattina.

