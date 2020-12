Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Si continua a dire che il governo è in ritardo su alcuni dossier ma alcuni dossier come Ilva li abbiamo ereditati. Ora su Ilva c’è un accordo di rilancio e un piano industriale: Mittal stava per andare via e invece ora si è avviata una transizione verde”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.