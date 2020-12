Disservizi e problemi oggi su Facebook: numerosi utenti stanno lamentando impossibilità di ricevere o inviare messaggi su Messenger.

Tante e in aumento le segnalazioni, anche relative a Instagram, su DownDetector.

Facebook Messenger è un’applicazione di messaggistica istantanea per dispositivi mobili Android, iOS e BlackBerry OS. Inoltre è disponibile anche come software per il sistema operativo Windows.