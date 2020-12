Il Festival di Sanremo regala già spettacolo, altro che coronavirus! Morgan si prende tutta la scena: “Amadeus hai fatto una porcata”

Sono stati annunciati ieri sera i 26 big del Festival di Sanremo 2021: la kermesse canora regala già un grandissimo spettacolo, non per quanto riguarda le canzoni in gara ma per delle polemiche di contorno, legate a Morgan. L’artista italiano ancora una volta fa discutere, dopo quanto accaduto lo scorso anno con Bugo sul palco dell’Ariston: Morgan era stato scelto da Amadeus per far parte della giuria, ma Amadeus ed il suo staff, prima della diretta di ieri sera hanno deciso di escluderlo dall’edizione 71 del Festival a cusa dei suoi continui e ripetuti insulti, pubblici e privati, nei confronti della kermesse e del direttore artistico. Secondo Morgan Amadeus gli avrebbe chiesto di presentare una canzone per Sanremo, che è però venuta scartata, a differenza di quella di Bugo, che compare tra i 26 big. Proprio la partecipazione di Bugo al prossimo Festal ha fatto infuriare Morgan che ha minacciato Amadeus ed il programma di creare il panico in studio. Per questo motivo Amadeus ha deciso di escludere Morgan. Il cantante non ha accettato la decisione e ha deciso di scrivere una lunghissima e dura lettera, pubblicata sui social.

La lettera di Morgan ad Amadeus

Lettera aperta ad Amadeus Di Morgan

Ancora una volta mi trovo offeso, scacciato, mi trovo punito nonostante la mia buona fede, il mio impegno spontaneo e la mia voglia di collaborare, essere utile, darmi con semplicità e lealtà agli altri. Mi trovo in difficoltà mi trovo cacciato come un criminale, bullizzato, trattato male, svilito nel profondo della mia persona e della mia qualità di musicista. Amadeus mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica mi ha estromesso, ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè bugo, ancora una volta onorato mentre io non solo estromesso dalla gara, persino neanche ammesso al mio posto di lavoro. CARO AMADEUS lo dico a te: ma tu perché sei stato così scorretto? Te ne rendi conto che io non merito questo e che tu stai facendo il direttore artistico della musica nonostante non sia di tua competenza? Non ti sembra esagerato umiliare chi non solo ti può insegnare l’abc della materia di cui ti mancano persino le nozioni di base, ma è stato gentile e ti ha voluto gratificare negli ultimi mesi nonostante l’imbarazzo di essere nel ruolo non esattamente conforme alle sue competenze. Tu sei in grado di capire quanto sei stato offensivo e scorretto a fare una cosa simile? Di quanto sia sbagliato non aver riconosciuto che l’anno scorso grazie alla mia non prevista invenzione di teatro voi tutti del festival di Sanremo e della Rai e pure bugo ci avete guadagnato fama quattrini e lavoro, mentre io l’autore, non ho preso soldi, sono stato criticato, ho subito processi televisivi senza poter intervenire, non sono mai stato invitato e sono pure stato tacciato di ingestibilità quando invece sono uno dei pochi che quando è sul palco sa cosa significa gestire la scena? Un po’ non ti dispiace avermi ferito ed umiliato anziché usato per fare spettacolo?

Non ti sei vergognato a portare Bugo in gara e ad avermi addirittura cacciato per paura che io ti mettessi in difficoltà in diretta? Non l’hai capito che sono un gentiluomo e che se ti ho scritto parole dure l’ho fatto per farti capire che il tuo errore e’ grande? Che hai sbagliato come uomo e come uomo di potere e che hai fatto una porcata dal punto di vista artistico? Io non amo fare queste polemiche perche quel che amo io e’ la performance è l’interpretazione è la musica. E questo la gente lo sa bene. Perché tu devi privare le persone dello spettacolo musicale e culturale che io sono in grado di fornire ? Chi sei tu per stabilire che io debba o non debba suonare? Io dico che hai esagerato e che faresti bene ad abbassare quella autostima ottusa e presuntuosa che ti ha fatto compiere un gesto altamente sgradevole che dovrebbe essere chiamato con il suo nome cioè mobbing ovvero abuso di potere. Io con estrema lucidità non ho difficoltà a dire che tu stai dove non dovresti e che hai cacciato me da dove dovrei stare. Questo non è un insulto ma la franchezza di un musicista che si era messo a tua disposizione e che tu hai ingiustamente umiliato, quindi sono offeso. Io non insulto . L’insulto io l’ho ricevuto. E sono stanco di essere generoso e disinteressato farvi comodo ed essere maltrattato. Se hai dignità ripari a questo pessimo esempio che guardato coi miei occhi fa soffrire e perdere la voglia di darsi, fa chiudere dentro se stesso uno che invece ha nobilitato la sua vita nell’espressione . Sono deluso da te e desolato per la perdita di tempo di energie e di spettacolo .

Marco Castoldi in arte Morgan , musicista .

Si prospetta quindi un’edizione ricca di colpi di scena, che ruberà la scena al coronavirus.

I 26 big in gara

Francesco Renga – Quando trovo te

Coma Cose – Fiamme negli occhi

Gaia – Cuore Amaro

Irama – La genesi del tuo colore

Fulminacci – Santa Marinella

Madame – Voce

Willie Peyote – Mai dire Mai (La locura)

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Fasma – Parlami

Arisa – Potevi fare di più

Gio Evan – Arnica

Maneskin – Zitti e Buoni

Malika Ayane – Ti piaci così

Aiello – Ora

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista

Ghemon – Momento perfetto

La Rappresentante di lista – Amare

Noemi – Glicine

Random – Torno a te

Colapesce Dimartino – Musica leggerissima

Annalisa – Dieci

Bugo – E invece sì

Lo Stato Social – Combat Pop

Extraliscio Feat Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti – Bianca Luce nera

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome