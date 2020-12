Festività di dicembre in tutto il mondo, è Natale anche per cani e gatti: i regali perfetti per i nostri animali domestici

Festività di dicembre in tutto il mondo: il Natale è la più importante in tutto il mondo, non solo per gli esseri umani ma anche per i nostri animali domestici. Cani e gatti, così come l’essere umano, merita di festeggiare il Natale e, quindi, anche dei regali speciali. Su Amazon c’è l’imbarazzo della scelta per un dono unico e magico anche per gli amici a quattro zampe che ci fanno compagnia ogni giorno in casa. Dai cusini agli alberi tiragraffi, passando per simpatici vestitini natalizi e divertenti giochini.

Scopriamo insieme i bestseller di Amazon:

1. Tappetini igienici con carbone attivo per l’addestramento di cagnolini e altri animali domestici

2. Cuccia per cani e gatti

7. Albero tiragraffi

8. Albero tiragraffi

9. Peluche 40 cm

Ecco invece i “più interessanti di Amazon”:

1. Nuova Blink Outdoor – Videocamera di sicurezza in HD, senza fili

2. Cuccia Gatto Cane Interno Morbida

3. Vestitino di Natale

4. Vestitino di Natale

5. Giocattolo Molare per cani

Giocattoli per cani

Giocattoli per gatti