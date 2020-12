Festività di dicembre in tutto il mondo, l’usanza thailandese: elefanti vestiti da Babbo Natale portano doni ai bambini nelle scuole. Quest’anno mascherine in regalo [FOTO]

Paese che vai usanza che trovi, recita un famoso detto: così, ogni Paese ha tradizioni differenti anche in periodo natalizio. Svariate e differenti sono le festività di dicembre in tutto il mondo, ma il Natale è un momento speciale per tutti e viene festeggiato in modo differente in tutto il mondo. In Thailandia, per esempio, i bambini delle scuole di Ayuttahaya, vengono raggiunti da alcuni Babbo Natale a bordo di elefanti vestiti anche loro da Santa Claus.

Come si festeggia il Natale in Thailandia?

Elefanti thailandesi, vestiti da Babbo Natale, fanno visita ai bambini delle scuole elementari ogni anno per dare loro i regali. Si tratta di elefanti del Royal Elephant Palace di Ayuttaya, che ogni anno raggiungono i bambni nelle scuole per un momento unico e speciale, nonostante la rivolta degli animalisti. Quest’anno, a causa della pandemia di coronavirus gli elefanti hanno distirbuito ai bambini e a molti passanti, tenendo con la proboscide dei cesti contenenti i regali, mascherine anzichè doni.

Le critiche

La tradizione thailandese riceve ogni anno diverse critiche, in particolar modo dagli animalisti. “Dà un’immagine davvero errata di questi animali complessi e minacciati di estinzione agli occhi dei bambini. Gli elefanti vengono percepiti come clown, invece degli animali selvatici che biologicamente sono”, ha spiegato il veterinario specialista Jan Schmidt Burbach, intervistato da AFp.