Finisce fuori strada con l’auto, muore a 56 anni: è la seconda vittima del maltempo in Lombardia, allarme valanghe nel Bresciano

Ancora un’altra vittima in Lombardia a causa del maltempo. O almeno in parte dovuta ad esso. Dopo il 53enne schiacciato ieri da un albero caduto sotto il peso della neve nel Varesotto, un uomo di 56 anni ha perso la vita oggi in un incidente stradale, in cui potrebbero aver avuto un ruolo anche le condizioni meteo avverse.

L’uomo, di Cosio Valtellino (Sondrio), ha perso il controllo della sua automobile, finendo contro un muro e morendo sul colpo a Dervio (Lecco), sulla Superstrada 36 Milano-Lecco-Colico. La tragedia è avvenuta questa mattina. Inutili i tentativi di soccorso con Vigili del Fuoco e 118. Sul posto la Polizia Stradale di Lecco.

Si registra, inoltre, una valanga al km 72 della SP345, in localita’ Biorche nel bresciano, che e’ stata chiusa. Il nivologo incaricato dalla Provincia sta effettuando un sopralluogo ma le condizioni meteo rimangono instabili. Ma è allarme su tutto il territorio montano della provincia di Brescia dove la neve che continua a cadere da 24 ore ha causato gravi disagi in quota con gran parte del territorio montano che e’ stato interessato da valanghe e frane. “Oltre alla valanga nei pressi del Bazena – hanno detto i tecnici della Provincia -, stiamo intervenendo a Collio e a Bovegno”.