Il fiume Dnepr, le alghe, le colture: ecco Kiev, la città più popolosa dell’Ucraina, vista dallo Spazio [FOTO]

Originariamente soltanto sulla riva occidentale, oggi la città di Kiev si estende su entrambe le sponde del fiume Dnepr, che scorre verso sud attraverso la città. Il Dnepr è il quarto fiume più lungo d’Europa dopo i fiumi Volga, Danubio e Ural. Sorge sulle pendici meridionali delle colline del Rialto del Valdaj in Russia e scorre decisamente verso sud attraverso Russia occidentale, Bielorussia e Ucraina, per poi finire nel Mar Nero.

Direttamente sopra la città di Kiev sorge il bacino idrico di Kiev – una vasta riserva d’acqua di 110 km di lunghezza e 12 km in larghezza. La riserva è principalmente utilizzata per l’irrigazione, per generare energia idroelettrica e per uso industriale e privato.

I colori verde neon della riserva di Kiev indicano un’elevata quantità di alghe. Le fioriture di alghe sono densi strati di piante microscopiche che si verificano sulle superfici dei laghi, o di altri corpi d’acqua, quando si viene a determinare una sovrabbondanza dei nutrienti da cui le alghe dipendono. Questi alti livelli di nutrienti spesso sono causati dall’inquinamento prodotto dall’uomo, come per le acque reflue o il deflusso di fertilizzanti dall’agricoltura.

Grazie al clima e ai territori coltivabili dell’Ucraina, l’agricoltura svolge un ruolo importante nell’economia della nazione. Vasti appezzamenti agricoli dominano l’immagine di questa settimana, con mais, grano e orzo che sono le principali colture del Paese. Con oltre 40 milioni di ettari di territorio agricolo che coprono il 70% del territorio della nazione, l’agricoltura è la più grande industria di esportazione dell’Ucraina.

Copernicus Sentinel-2 è una missione composta da due satelliti. Ciascun satellite ha una telecamera ad alta risoluzione che riproduce immagini della superficie della Terra in 13 bande spettrali. La missione è utilizzata principalmente per tracciare i cambiamenti nel modo in cui il terreno viene utilizzato e per monitorare lo stato di salute della nostra vegetazione.