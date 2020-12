La storia si ripete: troppa gente in via del Corso, chiuso un tratto di strada a Roma

Dopo gli episodi di ieri in tutte le maggiori città d’Italia, dove si sono registrati tantissimi assembramenti per le principali vie a causa dello shopping natalizio, la storia si ripete oggi. A causa delle chiusure in programma per i prossimi giorni, in tantissimi hanno approfittato dell’ultimo weekend di libertà per gli ultimi acquisti di Natale. Troppa gente in via del Corso a Roma: per questo motivo, come accaduto anche ieri, è stato chiuso un tratto di via del Corso, all’altezza di via del Parlamento, per far defluire le persone ed evitare assembramenti.