Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Formaggio a latte crudo – Formagella, a marchio “Chiarelli Pierluigi”, lotto di produzione n° 02102020. Il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo“. Nelle avvertenze si legge “Non consumare il prodotto e restituirlo, se possibile, al produttore”.