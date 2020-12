Terremoto in Calabria: magnitudo 3.6, grande paura a Dinami e Monsoreto

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria pochi istanti fa, alle 19.20 di stasera. In base ai dati forniti dall’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.6 e si è verificata con epicentro sulle Serre, in Provincia di Vibo Valentia, nei pressi di Monsoreto, piccola frazione del comune vibonese di Dinami situato nell’entroterra. La scossa si è prodotta a 11.8km di profondità ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione del vibonese, ma anche della piana di Gioia Tauro, della locride, del lametino, del catanzarese e fino a Cosenza città. Al momento non sono segnalati danni.