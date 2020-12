Nel pomeriggio di oggi, è avvenuto il crollo di una parete rocciosa a Cassano Allo Ionio, comune in provincia di Cosenza. “Sono in costante contatto con la Protezione Civile, le forze dell’ordine ed il Comune, per il crollo di parte di una parete rocciosa verificatosi nel pomeriggio a Cassano, nella zona della Grotta della Rena. Per fortuna, è al momento confermata l’assenza di vittime e feriti”, ha scritto su Facebook Gianluca Gallo, consigliere della Regione Calabria, dando notizia di quanto avvenuto.