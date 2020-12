Spaventosa frana in Norvegia: si cercano ancora 12 dispersi, 700 persone evacuate. “Situazione instabile” [FOTO e VIDEO]

Dopo spaventosa frana che ha colpito la cittadina di Gjerdrum, nel nord-est della Norvegia, circa 20 chilometri a nord di Oslo, si cercano ancora 12 dispersi. Circa 700 persone sono state evacuate dalle loro case. I soccorsi sono stati complicati dalla neve che e’ caduta per tutta la mattina mentre gli operatori portavano via i dieci feriti e tentavano di mettere in sicurezza le case ancora in piedi, alcune delle quali erano in bilico sul bordo del cratere formato dalla frana.

Dalle foto scattate dall’alto da un elicottero si possono vedere almeno 8 case distrutte: la polizia norvegese è stata allertata alle 4 del mattino della frana nel villaggio di Ask, nel comune di Gjerdrum. Sul posto sono arrivate circa 40 ambulanze e l’evacuazione è continuata perché secondo i funzionari c’era il rischio di ulteriori smottamenti.

Sul posto si e’ recata la premier Erna Solberg e ha descritto la frana come “una delle piu’ grandi” che il Paese abbia mai visto. Solberg si e’ detta preoccupata per i dispersi e per una “situazione ancora instabile”.