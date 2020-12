Freddo polare in Trentino Alto Adige nell’ultimo giorno del 2020: -20,6°C a San Giacomo in Val di Vizze [DATI]

Ultimo giorno dell’anno con freddo polare in Alto Adige.

A San Giacomo in Val di Vizze, a 1.440 metri nella zona di Vipiteno, la colonnina di mercurio segna -20,6°C.

Il gelo avvolge oggi sia la montagna che il fondovalle. A Bolzano il termometro segna -8,2°C, a Bressanone -8,1°C. A Gargazzone nella valle dell’Adige si registrano -15,2°C e a Oris in Val Venosta -13,8°C.

Sui rilievi la temperatura più bassa è -18,6°C ai 3.399 metri dell’anticima della vetta di Cima Libera in Val Ridanna, segue il Teufelsegg a 3.055 metri in Val Senales con -18°C.

Freddo e gelo anche in Trentino: a Trento la temperatura è -5°C, ad Arco -3°C, a Cavalese in Val di Fiemme -8°C e a Male’ in Val di Sole -10,1°C. Ai 2.258 metri del rifugio Graffer sul Groste’ sopra l’abitato di Madonna di Campiglio si registrano -15.2°C.

