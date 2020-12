Il furgone con il primo carico di vaccini anti Covid valica il Brennero: “Ci riprenderemo le nostre libertà” [VIDEO]

“Guardate queste immagini, devono trasmetterci fiducia. È arrivato in Italia il furgone proveniente dal Belgio con le prime dosi del vaccino anti Covid. Avevamo detto che prima della fine dell’anno avremmo iniziato le vaccinazioni e così sarà”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, postando il video del camion Pfizer arrivato in Italia, che potete vedere cliccando sul link in calce a questo articolo. “I primi vaccini saranno per il nostro personale medico che quotidianamente lavora per salvare vite umane, mettendo a rischio la propria vita – scrive Di Maio –. Alle nostre forze bianche un augurio di buon natale e un grazie per tutto quello che stanno facendo, anche oggi in questa giornata di festa. Ci riprenderemo le nostre libertà e torneremo ad abbracciarci. Tanti auguri di cuore“.