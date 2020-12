Non è stato Gengis Khan ad annientare le civiltà asiatiche 700 anni fa, ma i cambiamenti climatici: lo studio

Che le civiltà fluviali medievali dell’Asia centrale abbiano avuto circa circa 700 anni fa un declino che le ha portate ad annientarsi, è un dato di fatto. Ma ora si è scoperto che la causa potrebbe non essere stata l’invasione dell’Impero mongolo, guidato da Gengis Khan, ma una serie di cambiamenti climatici che annientarono i popoli asiatici. A rivelarlo è uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli esperti dell’Università di Lincoln, che hanno studiato i canali fluviali attorno al lago d’Aral in Asia centrale, un vasto specchio d’acqua in passato, grazie al quale prosperavano diverse civiltà che utilizzavano l’irrigazione per la coltivazione di raccolti nelle aree circostanti.

“Il declino della regione – spiega Mark Macklin, direttore del Lincoln Center for Water and Planetary Health presso l’Università di Lincoln – è stato spesso attribuito all’invasione di Gengis Khan, il brutale fondatore dell’Impero mongolo, ma il nostro studio suggerisce che i cambiamenti climatici potrebbero aver giocato un ruolo altrettanto e forse addirittura più significativo”.

Il team di studiosi ha preso in esame le dinamiche fluviali a lungo termine e le reti di irrigazione, scoprendo che circa 700 anni fa si verificarono delle condizioni di aridità, associate a un clima mutevole. Il gruppo di ricerca ha ricostruito gli effetti del cambiamento climatico sull’agricoltura delle acque alluvionali nella regione, utilizzando in parte la datazione radiometrica dei canali di irrigazione. “Abbiamo scoperto che l’Asia centrale si riprese rapidamente dopo le invasioni arabe nel VII e VIII secolo d.C. a causa delle favorevoli condizioni di umidità – continua l’esperto – ma la siccità prolungata durante e dopo la successiva distruzione mongola ha ridotto la resilienza della popolazione locale e ha impedito il ripristino dell’agricoltura su larga scala basata sull’irrigazione“.

Gli scienziati hanno inoltre preso in esame siti archeologici e canali di irrigazione dell’oasi di Otrar, patrimonio dell’UNESCO, che in precedenza era snodo commerciale per la Via della Seta situato nel punto di incontro dei fiumi Syr Darya e Arys, i principali fiumi del lago d’Aral e centro di civiltà fluviali avanzate per oltre duemila anni. “Ricostruendo gli effetti del cambiamento climatico sull’agricoltura – sostiene l’autore – abbiamo scoperto che l’abbandono dei sistemi di irrigazione corrisponde a una fase di erosione del letto fluviale tra il X e il XIV secolo che ha coinciso con un periodo di siccità con flussi fluviali bassi, e non con l’invasione da parte dell’Impero mongolo. Il nostro lavoro mostra il ruolo critico che i fiumi possono avere nel plasmare la storia del mondo”.