Germania, auto piomba sulla folla a Treviri: “almeno 10 feriti e 2 morti” [FOTO]

Sono almeno dieci i feriti a Treviri, dove un’auto ha investito a tutta velocita’ la folla nella zona pedonale del centro. Lo conferma il sindaco della citta’ che si trova nel Land centro-occidentale della Renania Palatinato, Wolfram Leibe, parlando con l’emittente Swr. Fino a questo momento, sarebbero due le vittime accertate. A quanto riferisce un portavoce della polizia, la dinamica e le cause dell’episodio “ancora non sono chiare” (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

“Abbiamo arrestato una persona e il veicolo è stato sequestrato. Secondo i primi accertamenti, due persone sono morte. Si prega di continuare ad evitare il centro città“, ha scritto su Twitter la polizia di Treviri. Secondo quanto riferito da una testimone a Focus.de, l’auto viaggiava a 70-80 chilometri l’ora, sembrava un Suv o una Jeep. Non ha suonato il clacson e invece accelerava. Molte persone sono riuscite a mettersi in salvo, saltando di lato, molte altre giacevano a terra immobili. Si tratterebbe di una Range Rover scura, secondo quanto scrive la Bild che cita il quotidiano locale ‘Trierischer Volksfreund’. Testimoni raccontano di gente che “volava in aria”. Secondo alcuni la conducente era una donna.