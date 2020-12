Giappone, eruzione del vulcano Otake: allerta per la ricaduta di materiale piroclastico

Eruzione oggi in Giappone: dopo i segnali delle scorse settimane, è entrato in attività il vulcano Otake, sito nell’isola di Suwanose, nella provincia meridionale di Kagoshima.

L’agenzia meteorologica nazionale ha emanato un’allerta per la ricaduta di materiale piroclastico entro un raggio di 2 k m dal cratere del vulcano.

L’agenzia aveva già diffuso un allarme per la possibile eruzione del vulcano nelle scorse settimane.