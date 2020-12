Giappone: forte terremoto a nord di Tokyo, nessun danno [DATI e MAPPE]

Un terremoto magnitudo 5.1 ha scosso il Giappone orientale: è stato nettamente avvertito a Tokyo, ma non sono stati rilevati danni a persone o cose.

Il sisma si è verificato alle 09:35 ora locale (00:35 UTC) con epicentro nella prefettura di Ibaraki, a nordest di Tokyo, ed ipocentro a circa 60 km di profondità, secondo quanto riferito dalla Japan Meteorological Agency.

L’evento ha raggiunto il livello 4 della scala giapponese 7 in riferimento alle prefetture di Ibaraki, Tochigi e Chiba, ed è stato avvertito anche nella capitale del Paese, dove si è registrata un’intensità di livello. 3.

La compagnia elettrica Tokyo Electric Power non ha segnalato alcuna anomalia presso i suoi impianti nucleari di Ibaraki o presso l’impianto di Fukushima Daiiichi.

Il Giappone si trova sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, una delle zone sismiche più attive al mondo.