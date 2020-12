Giornata Mondiale della Lotta all’AIDS e all’HIV: non solo COVID-19, “non abbassiamo la guardia”

“Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Lotta all’AIDS e all’HIV. Un’occasione unica per tornare a parlare anche delle altre malattie infettive. In breve ‘non-solo COVID-19’“: lo ricorda, in un post su Facebook, l’infettivologo Matteo Bassetti. “E’ importante sottolineare che solo nel 2019 si sono infettate nel mondo 1,7 milioni di persone, un numero importante, ma fortunatamente in diminuzione. Occorre però non fare abbassare la guardia contro un virus che sembra dimenticato, sottolineando l’importanza del preservativo nei rapporti sessuali occasionali e del test per HIV, che andrebbe fatto da tutti senza paura, come ogni altro tipo di esame del sangue”.

Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e membro dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, ricorda che “oggi si terrà online in Live Streaming l’evento ”Genova, obiettivo Fast-Track City.

L’iniziativa Fast-Track Cities, a cui Genova ha l’ambizione di aderire tra le prime città italiane è una partnership globale tra comuni di tutto il mondo e quattro partner principali: l’Associazione internazionale persone che si occupano di HIV (IAPAC), il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull’HIV / AIDS (UNAIDS), le Nazioni Unite Programma degli insediamenti umani (UN-Habitat) e la città di Parigi.

Sarà un’occasione per parlare della situazione delle malattie infettive a Genova ed in Liguria.“