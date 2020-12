Giornata Mondiale della Preparazione epidemica, Oms: “Questa non sarà l’ultima pandemia, le epidemie fanno parte della vita”

Nel giorno in cui l’Ue ha lanciato la massiccia campagna di vaccinazione contro SARS-CoV-2 in tutti i 27 Paesi aderenti, si celebra anche la prima International Day of Epidemic Preparedness (la Giornata Mondiale della Preparazione epidemica). E proprio in questa occasione, l’Oms lancia l’allerta: quella provocata dal coronavirus SARS-CoV-2 non sara’ l’ultima pandemia che vivra’ il mondo.

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ricordato che “la storia insegna che questa non sara’ l’ultima pandemia e che le epidemie fanno parte della vita“. Per Ghebreyesus, migliori investimenti in salute pubblica sostenuti dai governi e dalla societa’ potranno “assicurare che figli e nipoti ereditino un mondo piu’ sicuro, piu’ resiliente e piu’ sostenibile”.