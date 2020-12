Gitanjali Rao, la giovane scienziata premiata dal Time: assegnato per la prima volta il “Kid of the Year”

E’ stato assegnato per la prima volta nella sua storia secolare, dal Time, il “Kid of the Year“: il premio è andato ad una giovanissima scienziata, Gitanjali Rao, incoronata per la sua capacità di applicare idee scientifiche a problemi del mondo reali e il suo desiderio di motivare altri giovanissimi a seguire la sua strada.

Chi è Gitanjali Rao?

Gitanjali ha 15 anni e vive a Lone Tree, in Colorado, Frequenta la STEM School highlands Ranch e vuole studiare genetica ed epidemiologia al Massachusetts Insitute of Technology con la missione di creare una comunità globale di giovani scienziati e innovatori capace di risolvere i problemi del mondo. Nel 2017 ha vinto la Discovery Education 3M Young Scientist Challenge ed è stata riconosciuta come Forbes 30 Under 30 per le sue innovazioni e quest’anno il Time l’aveva già premiata come Time Top young innovator per le sue scoperte e i suoi “laboratori di innovazione” che conduce in tutto il mondo. La giovane Gitanjali è diventata famosa grazie all’invenzione di un dispositivo portatile capace di rilevare la presenza di piombo nell’acqua, permettendo così di identificare quella potabile, fatta quando aveva solo 13 anni.

Quali sono le invenzioni di Gitanjali Rao?

La 15 enne, come già detto, è diventata famosa per aver realizzato un dispositivo per rilevare il piombo nell’acqua potabile contaminata, ma non solo. Nel ‘catalogo’ delle invenzioni di Gitanjali ci sono anche un dispositivo per affrontare la dipendenza da oppioidi e un altro per rilevare il cyberbullismo nella rete.

Perchè Gitanjali Rao è stata premiata dal Time?

La storica rivista americana ha scelto, seguendo un po’ la scia della premiazione dello scorso anno di Greta Thunberg, come Person of the Year, di assegnare questo inedito riconoscimento alla giovane Gitanjali Rao, con l’obiettivo di mostrarsi sempre più vicino ai giovani, seguendo “i leader emergenti delle giovani generazioni americane” e puntando i riflettori sui giovani che hanno un’influenza positiva sulle loro comunità. Per l’occasione, Gitanjali, scelta tra un gruppo di 5mila giovanissimi candidati, è stata intervistata da Angelina Jolie, collaboratrice del Time: “Non sembro la tipica scienziata. Come scienziati, tutti quelli che vedo in TV sono uomini piu’ grandi, solitamente bianchi“, ha raccontato la giovane, che a 11 anni ha iniziato a suonare il pianoforte per aiutare le persone malate.