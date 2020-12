Google Down, servizi ripristinati: problema risolto “per la stragrande maggioranza degli utenti”

Sono stati ripristinati i servizi di Google dopo le problematiche riscontrate questa mattina. Il colosso di Mountan View ha aggiornato gli utenti con una nota ufficiale nella quale comunica che i problemi riscontrati oggi nei servizi Google “dovrebbero essere stati risolti per la stragrande maggioranza degli utenti interessati. Continueremo a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a riscontrare il problema“.

Google Down

Questa mattina, intorno alle 12.55 sono state rilevate delle anomalie in molti servizi di Google, tra cui Gmail e Youtube, ma anche le piattaforme di Dad. Le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo, ma le più numerose sono state quelle di Italia, Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca erano disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso erano non funzionanti.

Cosa ha causato i disservizi di Google?



Google ha precisato che non ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione: non verranno pubblicati “ulteriori aggiornamenti sulla Dashboard dello stato di Google Workspace. Ti garantiamo che l’affidabilita’ del sistema e’ una priorita’ di Google e stiamo apportando continui miglioramenti per rendere migliore il nostro sistema“, conclude la nota, che punta a chiudere subito la faccenda senza far trapelare troppi dettagli.