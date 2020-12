Google down: Gmail, YouTube e altri servizi non funzionano, riscontrati problemi in tutto il mondo

Google down: nell’ultima mezz’ora sono stati diversi disservizi in tutto il mondo. Il sito downdetector.com ha ricevuto migliaia di segnalazioni per il browser, la videochat di Google Meet e Google Classroom, YouTube, la posta Gmail e Google Drive. Molte segnalazioni arrivano dall’Europa, ma non mancano quelle dagli USA e dall’Asia. Su Twitter spicca tra le tendenze l’hashtag #GoogleDown. Tra i servizi Google coinvolti anche Drive, Hangouts, Meet, Play e Duo. Le segnalazioni sul down dei servizi Google sono a partire dalle 12.30 circa. La pagina di Google che segnala lo stato dei suoi servizi indica malfunzionamenti su tutte le piattaforme. L’azienda al momento non ha ancora commentato il disservizio, ne’ spiegato quale sia l’origine del problema. “Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo se non appena avremo notizie“, si legge sul profilo Twitter di YouTube.