Google Meet è impazzito, sui pc degli studenti in Dad spuntano messaggi folli: fake o realtà? [FOTO]

Questa mattina molti servizi di Google hanno avuto dei problemi di malfunzionamento. Il colosso di Mountain View ha tenuto a precisare che per la stragrande parte degli utenti è tutto tornato alla normalità, ma le conseguenze create da quel blackout di qualche ore sono devastanti. Coloro che hanno in qualche modo ‘beneficiato’ dei disservizi Google sono gli studenti in dad: per la didattica a distanza viene usata la piattaforma Google Meet, che sembra essere incredibilmente impazzita.

Sugli schermi di molti studenti sono apparse infatti delle strane, curiose, a volte simpatiche, ma anche volgari frasi. “Putin, adesso in possesso dei tuoi dati, ti augura buon Natale”, Meet è stato hackerato, andate a fanculo”, “Il vostro amico hacker ha pensato di anticipare le vacanze, fate i bravi”, queste sono solo alcune delle frasi comparse su Meet, come testimoniato da diversi scatti e screen postati sui social da molti studenti. Su una pagina Twitter italiana di Meet, poi, si leggono dei tweet davvero folli. Non è chiaro se, per quanto riguarda i messaggi ricevuti dagli studenti, si tratta di hacker simpatici o di fake. Per quanto riguarda la pagina Twitter possiamo comunque precisare che non si tratta di un profilo ufficiale, quindi qualche simpaticone ha approfittato dei disservizi google per raccogliere follower e far parlare di sè.