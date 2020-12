Governo: Mes divide tavolo maggioranza, Iv critica su schema Conte per Recovery** (2)

(Adnkronos) – Boschi, a quanto si apprende, ha poi anche posto il tema delle governance del Recovery. I renziani avevano già ieri esplicitato le proprie perplessità sullo schema proposto dal premier. Serve maggiore coinvolgimento del Parlamento e delle forze politiche, è la posizione di Iv ribadita anche al tavolo di maggioranza che spinge per unica unità di missione piuttosto che per una serie di cabine di regia, task force e via dicendo. “Qui si rimandano le decisioni da tavolo a tavolo e non si decide nulla…”. La prossima riunione è stata fissata per giovedì. E si prospetta anche un altro nodo. Tra i temi in discussione ci sarà infatti anche il fisco e Leu è pronta a riproporre il tema della patrimoniale, oggetto di un emendamento alla manovra a prima firma Nicola Fratoianni. “Possiamo anche modificare lo schema dell’emendamento -si spiega- ma almeno va affermato il principio che si possa discutere, in una fase di crisi come questa, del fatto che chi ha di più, debba dare qualcosa di più”.