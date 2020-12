La Grande Congiunzione Giove-Saturno incanta Roma: FOTO mozzafiato dalla Città Eterna

In occasione dell’imperdibile e rara Grande Congiunzione dei giganti gassosi Giove e Saturno, il Gruppo Astrofili Palidoro ha pensato di recarsi in uno dei posti più celebri e fotografati al mondo: San Pietro sul Tevere da ponte Umberto I.

Giove e Saturno praticamente “attaccati” sono visibili sulla parte sinistra della foto sopra gli alberi di lungotevere.

Le riprese sono state effettuate da Chiara Elisabetta Tronci e Luciana Guariglia con Camera Samsung NX1000 su treppiedi. Il risultato è stato ottenuto dall’elaborazione di Giuseppe Conzo come mosaico composto da 2 pannelli.

Giove e Saturno si avvicinano regolarmente nelle loro orbite ogni vent’anni circa, ma non tutte le congiunzioni producono effetti tanto spettacolari per l’osservatore. L’ultima congiunzione così ravvicinata si è verificata circa 400 anni fa, il 16 luglio 1623, ma, in quell’occasione i due pianeti si trovavano troppo vicini al Sole per potere essere osservati. Per risalire a un “incontro ravvicinato” visibile bisogna tornare indietro fino al medioevo, al 4 marzo 1226.

La prossima Grande Congiunzione? Dovremo attendere fino al 2080.